Два члена вышли из состава Общественной палаты Башкирии

Совет Общественной палаты Башкирии принял заявления от двух своих членов Ирины Абрамовой и Галима Якупова о досрочном прекращении полномочий, сообщила пресс-служба ОП РБ.

Ирина Абрамова покинула палату из-за перехода на новую должность. В декабре ее назначили уполномоченным по защите прав предпринимателей в республике. Также госпожа Абрамова досрочно сложила и свои полномочия в Общественной палате РФ. На завтрашнем заседании определят другого кандидата на ее место.

Как пояснил «Ъ-Уфа» Галим Якупов, его уход связан «с переездом из республики».

В ОП РБ состоят 28 человек. Взамен двух выбывших приглашать никого не станут, поскольку решение о досрочном прекращении полномочий было принято ими менее чем за год до истечения срока полномочий и сама палата при этом остается в правомочном составе.

Венера Хисамова

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