За сутки на Кубани выявили 41 случай коронавируса

В Краснодарском крае за сутки коронавирусом заболели 9 женщин и 32 мужчины, в том числе четверо детей. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Краснодаре выявили 24 случая, в Сочи — шесть, в Новороссийске — три, в Усть-Лабинском районе — два. По одному заболевшему в Анапе, Армавире, Кореновском, Лабинском, Славянском и Тихорецком районах.

Самому младшему пациенту 4 месяца, а старшему — 85 лет.

Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 344 174 случая COVID-19. Спасти не удалось 11 136 пациентов. На амбулаторном лечении находятся на сегодняшний день находятся 147 человек, а в стационарах — 68.

Тат Гаспарян

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