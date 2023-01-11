«Башкоммунэнерго» выставили на продажу за 34,29 млн рублей

Министерство земельных и имущественных отношений 15 февраля подведет итоги аукциона по продаже 381,7 тыс. штук обыкновенных акций АО «Башкоммунэнерго» (100% уставного капитала), сообщается на официальном сайте проведения торгов. Начальная цена лота определена в 34,29 млн руб., шаг аукциона составляет 1,71 млн руб. Номинальная стоимость одной акции — 10 руб. Заявки будут приниматься до 6 февраля.

Акции выставлены на продажу согласно постановлению правительства Башкирии от 2 ноября 2020 года, об утверждении прогнозного плана приватизации госимущества республики на 2021-2023 годы и приказу минземимущества от 9 января.

АО «Башкоммунэнерго» зарегистрировано в октябре 2004 года. Компания занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. В ней работают 75 человек. Площадь земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество предприятия, составляет 7 га. Среди активов предприятия — шесть объектов недвижимого имущества (производственно-лабораторный корпус, электролабораторный комплекс, склады, гаражи) в Уфе общей площадью 2,98 тыс. кв. м. Размер уставного капитала АО «Башкоммунэнерго» составляет 3,82 млн руб. Выручка в 2021 году составила 190,9 млн руб., чистая прибыль — 1,5 млн руб.

Майя Иванова

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