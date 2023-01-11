Число погибших при пожаре в доме на улице Сазонова в Уфе выросло до четырех человек

Сегодня спасатели нашли фрагменты тела четвертого погибшего жителя дома №30а по улице Сазонова, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. Деревянный двухэтажный жилой дом на 15 квартир загорелся вечером 8 января. Из здания эвакуировали 19 человек. 9 января при разборе завалов были обнаружены трое погибших.

По предварительным данным, причиной возгорания могла быть неисправность электропроводки.

Жильцы сгоревшего дома получили временное жилье в Центре размещения пострадавших.

Следственный отдел по Кировскому району Уфы возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). После инцидента прокуратура Башкирии организовала проверку технического состояния аварийных и предаварийных домов.

Влада Шипилова

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