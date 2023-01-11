Азамат Янбердин покинул должность директора телекомпании «Вся Уфа»

Азамат Янбердин, возглавлявший уфимскую муниципальную телекомпанию «Вся Уфа» с декабря 2018 года, покинул должность, сообщает Business FM Уфа. Исполняющим обязанности директора назначена руководитель PR-отдела телекомпании Юлия Юмагуена.

Как пояснил господин Янбердин, «надо двигаться дальше». «Если что-то достойное предложат в родной Башкирии, с удовольствием останусь дома. На данный момент есть несколько вариантов в Москве», — отметил он.

Азамат Янбердин (ранее — Альмухаметов) — один из основателей «Всей Уфы». С 2021 года является председателем Общественной палаты Башкирии. Как пояснил «Ъ-Уфа» господин Янбердин, в случае переезда в Москву он будет вынужден оставить должность в общественной организации.

Булат Баширов

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