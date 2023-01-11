Главный синоптик Петербурга пообещал красивый снег с четверга и подвел итоги начала 2023 года

Первая декада января в Петербурге запомнится значительным перепадом температуры воздуха. Самым теплым днем было 1 января, когда воздух прогрелся до рекордных +4,8 градусов, а в ближайшие дни в Петербург придет атмосферный фронт вместе с «красивым снегом», рассказал 11 января главный синоптик города Александр Колесов.

Средняя температура за декаду составила -6,4 градуса (отклонение от нормы -2,3 градуса). Господин Колесов отметил, что за это время солнце светило только 2 января примерно 1,9 часа. Синоптик обратил внимание, что после очень теплого начала 2020 года с температурой +1,8 градуса «вот уже третий год первая декада становится все холоднее и холоднее».