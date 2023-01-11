Следственный комитет проверит качество уборки снега в Новосибирске

Следственное управление СК по Новосибирской области осуществляет доследственную проверку по факту некачественной уборки снега в городе. Сообщение о том, что коммунальные службы не справляются с очисткой улиц, тротуаров и дорог от снега накануне было опубликовано в социальных сетях. В результате недостаточной работы коммунальных служб «существенно нарушаются права и законные интересы местных жителей», сказано в пресс-релизе ведомства.

Следователи выяснят обстоятельства ситуации и дадут юридическую оценку должностным лицам на предмет халатности.

В декабре 2022-го областная прокуратура уже проводила проверку качества уборки снега на дорогах Новосибирска. По ее итогам руководителям 15 дорожно-эксплуатационных организаций и восьми главам районов города объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона в сфере безопасности дорожного движения при организации работ по очистке дорог от снега и наледи. Также прокуратура обязала мэрию Новосибирска закупить 670 единиц спецтехники для качественной уборки дорог от снега.

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Лолита Белова