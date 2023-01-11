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С ударившего полуторамесячную дочь по голове саратовца хотят взыскать 200 тыс. рублей

Житель Саратова предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью ребенку и угрозе убийством.

По информации облпрокуратуры, 2 октября 2022 обвиняемый, будучи пьяным у себя дома, вел себя агрессивно в отношении 34-летней супруги и нанес ей несколько ударов деревянной палкой, угрожая убить. В этот же день он не менее одного раза ударил кулаком по голове свою полуторамесячную дочь, которая находилась на руках у матери.

У девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, которая квалифицирована как тяжкий вред.

Прокуратура Кировского района подала иск в интересах ребенка на возмещение морального вреда в сумме 200 тыс. руб.

Марина Ковалева

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