С ударившего полуторамесячную дочь по голове саратовца хотят взыскать 200 тыс. рублей

Житель Саратова предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью ребенку и угрозе убийством.

По информации облпрокуратуры, 2 октября 2022 обвиняемый, будучи пьяным у себя дома, вел себя агрессивно в отношении 34-летней супруги и нанес ей несколько ударов деревянной палкой, угрожая убить. В этот же день он не менее одного раза ударил кулаком по голове свою полуторамесячную дочь, которая находилась на руках у матери.

У девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, которая квалифицирована как тяжкий вред.

Прокуратура Кировского района подала иск в интересах ребенка на возмещение морального вреда в сумме 200 тыс. руб.

Марина Ковалева