Мэрия Челябинска утвердила план строительства трамвайной ветки в Ленинском районе

Администрация Челябинска утвердила документацию по планировке территории для размещения новой трамвайной линии по улице Дзержинского в Ленинском районе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

«Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства»,– говорится в документе.

В ноябре 2022 года проект планировки и межевания территории для строительства новой трамвайной ветки прошел публичные слушания. Ветку хотят проложить от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина по улице Дзержинского. Стоимость реализации проекта, который предусматривает реконструкцию путепровода, соединяющего Ленинский район с вокзалом, составит не менее 2,7 млрд руб.