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Коммерсантъ FM
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ФАС возбудила дело в отношении ТНТ за нарушение рекламного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что в эфире ТНТ разница в громкости рекламы, анонсов и телепередач была выше допустимой. Регулятор возбудил дело из-за нарушения каналом рекламного законодательства.

«В теле- и радиопрограммах запрещена реклама, звук которой превышает средний уровень их громкости. Кроме того, не допускается распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств. Эти ограничения действуют с момента принятия Закона о рекламе в 2006 году»,— напомнили в ФАС.

Антимонопольная служба уточнила, что в случае подтверждения нарушения телеканалу будет грозить ответственность по ч. 7 ст. 38 Закона о рекламе. Канал пока никак не комментировал обвинения.

Лаура Кеффер

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