В Екатеринбурге осудили водителя автобуса после смертельного ДТП с пожарной машиной

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор водителю маршрутного автобуса Мухторбека Шаминова, по вине которого в ДТП с пожарной машиной погиб кондуктор. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчину осудили по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что вечером 14 июня 2022 года Мухторбека Шаминов на перекрестке улиц Коммунистическая—Бакинских Комиссаров начал обгон едущего в попутном направлении троллейбуса и столкнулся с пожарной машиной. Напомним, пожарная машина ехала по ул. Бакинских Комиссаров в сторону проспекта Космонавтов с включенными маячками и сиреной. Когда спасатели проехали на красный свет в их автомобиль врезался ПАЗ, проехавший на зеленый свет. В результате ДТП на месте скончался 20-летний кондуктор автобуса.

Свою вину водитель автобуса признал в полном объеме, возместил отцу погибшего в качестве возмещения морального ущерба 500 тыс. руб. В итоге ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы. В соответствии со ст. 53.1 УК РФ лишение свободы заменено на принудительные работы на один год с удержанием из заработной платы 5% в доход государства, с лишением права заниматься управлением транспортными средствами на два года.

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Диана Сунагатуллина