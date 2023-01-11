«Головинский лесопарк» в Сочи получил статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, соответсвующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Рекреационная зона будет способствовать сохранению биологического разнообразия растений.

Площадь лесопарка составляет 260,5 гектара, здесь есть уникальные буково-пихтовые лавровишневые и сосновые насаждения, естественные каштановые древостои и секвойи. Также территория богата представителями животного мира, которые занесены в Красную книгу России и региона.

Всего в Краснодарском крае 429 особо охраняемых природных территорий, 7 из них — федеральных.

Тат Гаспарян

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