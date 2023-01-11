Статус федеральных инновационных площадок получили четыре учреждения Кубани

Два детских сада и два учреждения дополнительного образования Краснодарского края получили статус федеральных инновационных площадок. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Статус получил детский сад №4 «Солнышко» Абинского района. Здесь несколько лет воспитатели в игровой форме учат малышей финансовой грамотности.

В перечень внесли детский сад №221 Краснодара, где используют технологии проектной деятельности в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

На текущий год также продлили статус федеральных инновационных площадок, которые ранее получили Станция юных техников в Сочи и Центр дополнительного образования «Хоста».

Тат Гаспарян

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