Особняк Шафровой в Петербурге лишится мансардного этажа

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти предписал школе №47 имени Лихачева снести мансардный этаж в особняке Шафровой в центре Петроградской стороны. Историческое здание на Ординарной улице, 6 следует привезти в соответствие с режимами зон охраны, пишет «Деловой Петербург».

Особняк дочери генерал-майора по флоту Павла Шафрова Любови был построен в 1888 году. В советское время здесь работали дошкольные методические кабинеты, несколько лет здание было закрыто на капитальный ремонт. После проведенного несколько лет назад капитального ремонта особняк приспособили под учебные мастерские. В феврале 2021 года здесь открыли «новое креативное образовательное пространство для занятий физикой, астрономией, информатикой и робототехникой».

По итогам проверки комитета по охране памятников стало известно, что ремонт прошел без согласования ведомства. КГИОП в октябре 2022 года подал в суд и выиграл дело в первой инстанции.

«По всему периметру здания размещен мансардный этаж, демонтированы трубы на крыше, изменена конфигурация кровли с двускатной на четырехскатную с устройством окон–люкарн»,— говорится в судебном решении.

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