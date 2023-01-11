Поезд «Ласточка» Нижний Новгород – Москва сломался во Владимире

Скоростной поезд «Ласточка» №705 задержался на пути из Нижнего Новгорода в Москву вечером 10 января из-за поломки электросекции. Состав остановился во Владимире, пассажиров пересадили на следующие поезда, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги (ГЖД).

«Ласточка» встала во Владимире в 17:44. Пассажиров отправили в Москву поездами №733 (прибыл во Владимир в 20:13) и №707 (прибыл в 20:52).

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК выясняет причины и обстоятельства происшествия.

Анастасия Еремина