В Свердловской области пропали мать с двумя детьми

Полиция Свердловской области ведет поиски 48-летней жительницы Тавды Натальи Ивлевой и двух ее сыновей, одному из которых 13 лет, второму — четыре года. Глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых, вечером 10 января женщина с детьми уехали из дома на автомобиле Nissan Note, но обратно не вернулись

Автомобиль женщины сотрудники полиции уже обнаружили. Он стоял недалеко от вокзала на ул. Советская, 107. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что женщина с детьми самостоятельно вышли из автомобиля и отправились в неизвестном направлении.

Наталья Ивлева — проводник в РЖД, а ее супруг работает вахтовым методом на севере Свердловской области. В момент ухода семьи дома мужчины не было. «Что послужило причиной — бытовой конфликт или иное, оперуполномоченные сейчас проверяют. Главное, чтобы у них все было в порядке, чтобы они были живы и здоровы», — подчеркнул Валерий Горелых.

Когда женщину видели в последний раз, она была одета в черный пуховик, синее платье, сапоги, при себе имела большую клетчатую сумку с одеждой. Старший сын одет в зимний костюм с голубой курткой, темную вязаную шапку, а младший — в зимний темный костюм, серые валенки, серую шапку в виде медведя с ушами.

Всех, кто располагает сведениями о возможном месте нахождения пропавших, полиция просит сообщить по номерам: +7(34360) 5-29-61, 8-343-358-71-61

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