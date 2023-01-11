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Школы Кузбасса будут штрафовать за невыполнение госплана

Согласно приказу министра образования Кузбасса Софьи Балакиревой, школы, выполнившие условия госзадания не в полном объеме или с нарушением установленных показателей и объемов будут оштрафованы. Персональную ответственность за нарушение условий выполнения госазадния будет нести руководитель общеобразовательного учреждения, ему могут вынести дисциплинарное взыскание, выговор или уволить. Выполнение условий не в полном объеме или с выполнением некачественных показателей будут являться поводом для введения санкций. В качестве наказаний и школы, и детские сады могут получить субсидии в меньшем объеме или вовсе лишиться их.

Постановление опубликовано на сайте регионального минобра. Контроль за его исполнением будет осуществлять министерство.

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Лолита Белова

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