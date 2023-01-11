За год ФК «Звезда» вдвое снизил кредиторскую задолженность

По итогам 2022 года футбольный клуб «Звезда» в 1,9 раза снизил кредиторскую задолженность — с 13,08 млн до 6,57 млн руб. Об этом сообщается в сервисе «СПАРК-Интерфакс». Бывший директор «Звезды» Антон Клепиков пояснил «Ъ-Прикамье», что в минувшем году были оплачены все долги клуба по налогам. Осталось погасить задолженность, сформировавшуюся в рамках оплаты услуг контрагентов по медицине, сборам, питанию и прочему. Господин Клепиков предположил, что все долги «Звезды» планируется «закрыть» в I квартале 2023 года, в их погашении намеревалось помочь правительство Пермского края.

ФК «Звезда» существовал в Перми до 1996 года. В 2018 году он был возрожден по инициативе бывших краевых властей. В июне 2022 года «Звезда» прекратила существование. Появлялась информация, что обсуждается ее слияние с воссозданным новыми властями региона ФК «Амкар», однако этого не произошло. Несмотря на прекращение работы клуба, как юрлицо он продолжает функционировать и решать возникшие ранее финансовые проблемы — у «Звезды» образовалась задолженность по налогам и зарплате игрокам и персоналу. Долги по зарплате клуб погасил ранее.

Антон Клепиков покинул должность директора клуба в конце 2022 года, после него этот пост заняла Дарья Клепикова.