Porsche 911 Dakar получил три исторических варианта

Компания Porsche представила три новые модификации внедорожного спорткара 911 Dakar, посвященные успехам Porsche 911 в гонке East African Safari Rally в Кении.

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Версия Rallye 1971 с черно-белым декором кузова и стартовым №19 отсылает к финишу на пятом месте поляков Собеслава Засады и Мариана Беня в гонке 1971 года. Исполнение Rallye 1974 также имеет черно-белое оформление кузова с синими акцентами и №19, но отсылает ко втором месту шведов Бьорна Вальдегарда и Ханса Торселиуса в гонке 1974 года.

Модификация Rallye 1978 отличается бело-сине-красными цветами в стиле фирменной ливреи команды Martini Racing Team. Номер №14 является данью уважения экипажу южноафриканцев Вика Престона-младшего и Джона Лайалла, которые финишировали в гонке 1978 года на втором месте.

Набор декоративных наклеек стоит 4,1 тыс. евро за исполнение Rallye 1971 и Rallye 1974 и 5,9 тыс. евро за версию Rallye 1978. Напомним, в момент премьеры Porsche 911 Dakar для модели предложили пакет Rallye Design Package, который подразумевает двухцветную окраску кузова и декоративные наклейки в стиле выигравшего в 1984 году ралли-марафон «Париж-Дакар» Porsche 953.

Максим Вершинин