Выясняются обстоятельства ДТП с участием двух маршрутных такси в Пензе

В Пензе проводится доследственная проверка по факту ДТП с участием маршрутного такси на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По информации регионального СУ СК, утром 10 января на Сурском мосту в Пензе произошло ДТП с участием пяти транспортных средств - трех легковых автомобилей и двух маршрутных такси. Пострадало несколько человек, точное число не называется.

Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, исследовать техническое состояние микроавтобусов и условия их эксплуатации.

Марина Ковалева