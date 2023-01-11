В Липецке возбудили уголовное дело о халатности из-за отключений электроэнергии и разбитых дорог в частном секторе

Управление СКР по Липецкой области по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбудило уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) после обращения жителей частного сектора в районе Сокола. Об этом сообщили в СКР.

Обращение ведомство выявило «в ходе мониторинга соцсетей»: жители домов по улице Семенова-Тян-Шанского сообщили о «регулярных перебоях электроснабжения, ненадлежащем состоянии дорожного покрытия внутри квартала, что затрудняет движение пешеходов и проезд на автотранспорте, и непринятии мер местными властями для решения их проблем». На место выехали следователи, проведен осмотр, допрошены жильцы.

Владимир Зоркий

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