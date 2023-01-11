Молодым специалистам АПК выделят по 750 тыс. рублей господдержки

Министерство сельского хозяйства Башкирии начало прием документов от молодых специалистов агропромышленного комплекса (АПК), желающих получить 750 тыс. руб., сообщили в пресс-службе регионального правительства. Эта инициатива реализуется по программе поддержки кадрового потенциала отрасли. В прошлом году сумма подъемных составляла 500 тыс. руб. на человека.

Получить господдержку смогут участники конкурса не старше 35 лет, имеющие высшее или среднее профессиональное образованием и трудоустроенные в организациях агропромышленного комплекса республики в сельской местности. Заявление и документы для участия в отборе принимаются с 16 по 26 января в отделе взаимодействия с научно-образовательными учреждениями регионального минсельхоза.

Венера Хисамова

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