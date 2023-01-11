Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Молодым специалистам АПК выделят по 750 тыс. рублей господдержки

Министерство сельского хозяйства Башкирии начало прием документов от молодых специалистов агропромышленного комплекса (АПК), желающих получить 750 тыс. руб., сообщили в пресс-службе регионального правительства. Эта инициатива реализуется по программе поддержки кадрового потенциала отрасли. В прошлом году сумма подъемных составляла 500 тыс. руб. на человека.

Получить господдержку смогут участники конкурса не старше 35 лет, имеющие высшее или среднее профессиональное образованием и трудоустроенные в организациях агропромышленного комплекса республики в сельской местности. Заявление и документы для участия в отборе принимаются с 16 по 26 января в отделе взаимодействия с научно-образовательными учреждениями регионального минсельхоза.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...