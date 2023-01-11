В Саратовской облдуме создадут комитет по делам ветеранов

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предложил создать в региональном парламенте комитет по делам ветеранов, в том числе в зоне специальной военной операции на Украине. Этот вопрос он обсудил с председателем облдумы Михаилом Исаевым и депутатом от «Единой России» Александром Янкловичем.

Ожидается, что новый комитет займется совершенствованием законодательства по мерам социального обеспечения участников и ветеранов боевых действий, вопросами патриотического воспитания с использованием практик других регионов

Михаил Исаев пообещал, что вопрос о создании нового комитета будет вынесен на рассмотрение на ближайшее заседание думы.

Марина Ковалева