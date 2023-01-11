Жителям Башкирии могут разрешить оформить в собственность землю под жилым домом

Депутаты Курултая Башкирии на пленарном заседании в конце января рассмотрят законопроект, позволяющий жителям республики бесплатно получить в собственность землю под жилым домом. Инициатива одобрена профильным комитетом Курултая по аграрным вопросам, экологии и природопользованию и правительством Башкирии.

Согласно законопроекту, граждане смогут бесплатно получить в собственность землю, если их дом был построен до 14 мая 1998 года и земля находится в государственной или муниципальной собственности. Для этого нужно будет предоставить решение суда, подтверждающее факт постоянного проживания в доме и разрешение на строительство дома, полученное до мая 1998 года. В случае принятия законопроекта, этим правом можно будет воспользоваться до 1 марта 2031 года, уточнили в пресс-службе госсобрания.

Карина Мамаева

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