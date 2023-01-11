В Смольном объявили о старте второго этапа реформы уборки дворов

В Санкт-Петербурге в январе стартовал второй этап перехода на новую систему уборки внутриквартальных территорий. Снег и мусор во дворах девяти районов города начали убирать не подрядные организации, а местные жилищные агентства, сообщили в пресс-службе Смольного.

С 16 января к ним добавится еще шесть районов. К 1 июля уборка дворов во всех районах должна полностью перейти в ведение районных жилищных агентств. Как рассказал вице-губернатор Анатолий Повелий, ГУ ЖА во избежание сбоев в работе забирают в свое ведение кварталы постепенно. К примеру, в Кировском районе жилищное агентство убирает уже около 40% дворовых площадей.

Подробнее о переходе на новую систему уборки дворов — в материале «Ъ-СПб» «Чиновники перехватывают лопату».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте