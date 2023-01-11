Фонд «Пермь-300» привлек в прошлом году более 40 млн рублей

В 2022 году партнеры фонда «Пермь-300» перечислили на его счета 42 млн руб. Средства пойдут, в частности, на ремонт скверов возле ДК «Искра» на ул. Академика Веденеева, на ул. Торговой и у клуба им. Кирова. Все проекты, которые может поддержать бизнес, опубликованы на сайте фондпермь300.рф.

«Предприятия и организации доверяют фонду, и это важно,— отметила директор фонда Ирина Ермакова.— Раньше меценатство было одним из принципов жизни предпринимателей. Хорошо, что сейчас это начинает возвращаться. Мы своей работой возрождаем эту почетную традицию».

Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию города Перми “Пермь-300”» создана 1 апреля 2016 года. Цель фонда — поддержка юбилейных мероприятий к празднованию Дня города в 2023 году, благотворительность, реализация культурных и социальных программ, а также формирование положительного имиджа Перми.