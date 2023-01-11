В Саратовской области экс-начальника отдела администрации будут судить за взятку и злоупотребление

Бывший начальник отдела по муниципальным закупкам администрации одного из районов Саратовской области предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, с августа 2019 по апрель 2021 года начальник отдела совершала незаконные действия в пользу двух юридических лиц, обеспечивая их победу в электронных аукционах муниципалитета. За это она получила от представителя юрлиц взятку на общую сумму более 40 тыс. руб. Средства были зачислены на счет обвиняемой.

Преступление выявили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Саратовской области.

Уголовное дело направлено в суд.

Марина Ковалева