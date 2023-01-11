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Сегодня суд огласит приговор обвиняемому в производстве наркотиков экс-депутату Бортникову

Ярославский областной суд на прошлом заседании удалился в совещательную комнату для постановления приговора в отношении трех обвиняемых по делу о производстве наркотиков, среди которых бывший депутат Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района Александр Бортников. Сегодня суд огласит приговор.

«В прениях по уголовному делу государственный обвинитель просила признать подсудимых виновными в незаконном изготовлении наркотических средств в особо крупном размере и приобретении и хранении прекурсоров наркотических средств, назначить Александру Бортникову наказание в виде 17 лет 6 месяцев лишения свободы, Артему Лебедеву – 17 лет, Егору Тарасову – 16 лет 6 месяцев»,— сообщили в пресс-службе облсуда.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в сентябре 2021 года – январе 2022 года мужчины организовали в Гаврилов-Яме подпольную нарколабораторию и изготовили более 15 кг наркотиков для последующей продажи.

Алла Чижова

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