Краевое минимущество выставило на торги бывший конезавод №9 в Горном

Региональное минимущество объявило аукцион по продаже бывшего конезавода №9 в поселке Горный. Согласно информационному сообщению на сайте министерства, начальная цена комплекса конезавода составляет 15,1 млн руб. В лот входит земельный участок площадью 8,7 га, здания овощехранилища (608 кв. м), маточного комплекса (3,9 тыс. кв. м), дом животноводов (329 кв. м) и конюшня (1,2 тыс. кв. м). Заявки на участие в аукционе можно подавать до 27 января, сам аукцион пройдет 2 февраля.

О планах краевых властей приватизировать бывший конезавод в Горном, на ул. Конников, 7, стало известно в сентябре 2022 года. Территория конезавода пустует на протяжении пяти последних лет, тогда как в 2015 году конезавод был передан региональному правительству девелопером ТРЦ «Планета» под разведение орловских рысаков. Эксперты, опрошенные «Ъ-Прикамье», заявляли о плохом состоянии построек конезавода. Отмечалось, что комплекс может быть использован как конный клуб, но его восстановление потребует больших средств.

В октябре депутаты регионального заксобрания проголосовали за то, чтобы включить в план приватизации комплекс конезавода №9.