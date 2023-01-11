59% жителей Ижевска считают кредиты плохой возможностью для приобретения желаемого

В столице Удмуртии 14% опрошенных местных жителей считают кредиты отличной возможность приобрести желаемой, тогда как 59% респондентов уверены в обратном. Как сообщает пресс-служба SuperJob, положительное мнение о заимствованиях чаще разделяют те, кто ими пользовался — 20% против 9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом тех, кто считает займы полезным финансовым инструментом, больше среди опрошенных старше 45 лет, чем среди респондентов до 34 — 16% и 8% соответственно. Исключительно негативное представление об этой банковской услуге характерно для мужчин, чем для женщин — 71% против 48%.