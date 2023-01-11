Бывший мэр Архангельска купил здание бывшего Дома татарской кулинарии в Казани за 160 млн рублей

Бывший мэр Архангельска и создатель развлекательных музеев на Баумана Александр Донской стал новым владельцем здания бывшего Дома татарской кулинарии в Казани. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

По его словам, он намерен открыть в здании семейный центр развлечений с татарской кухней. «Я планирую сохранить ценность этого здания, оставлю задумку татарской кулинарии. Важно учесть аутентичность места», — отметил господин Донской.

Напомним, Дом татарской кулинарии в Казани закрылся в 2020 году. Ранее он принадлежал бывшему главе Татфондбанка Роберту Мусину через одну из его компаний.

"Ъ-Казань"