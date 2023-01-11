Перевозки контейнеров на ЮУЖД за год выросли на 17,2%

В 2022 году по Южно-Уральской железной дороге во всех видах сообщения перевезли перевезено 605,9 тыс. контейнеров двадцатифутового эквивалента (ДФЭ). Это на 17,2% больше, чем в 2021 году, сообщают в ЮУЖД.

Ощутимее всего отправки контейнеров за год увеличились в импортном сообщении — в 5,7 раза, до 170,4 тыс. ДФЭ. Во внутреннем и экспортном сообщениях показатель вырос на 20,7% и 15,6% соответственно.

Перевозки груженых контейнеров в целом увеличились на 10,3%, до 520,8 тыс. ДФЭ. Среди грузов наиболее ощутимо выросли отправки нефти и нефтепродуктов — в 8,6 раза, зерна — в 3,5 раза, остальных продовольственных товаров — в 3,2 раза, бумаги — в три раза, а также химикатов и соды (+83,5%).