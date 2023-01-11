Удмуртстат: реальные денежные доходы жителей Удмуртии снизились на 2% в 2022 году

В ноябре 2022 года жители Удмуртии взяли 17,8 млрд руб. кредитов, что на 0,3% меньше показателя за прошлый год. За месяц задолженность населения по кредитам выросла на 4 млрд руб. и составила 275 млрд руб., сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что рост задолженности по кредитам — один из факторов снижения реальных располагаемых денежных доходов населения, которые в 2022 году в Удмуртии снизились на 2%.

На 1 декабря 2022 года объем вкладов жителей Удмуртии составил 220 млрд руб. За месяц счета населения региона пополнились на 2,4 млрд руб., а объем задолженности по кредитам превысил сумму вкладов на 25% (55 млрд руб.).

При этом доля просроченной задолженности по кредитам выросла с 3,4% в 2021 году до 3,6% в 2022 году. Однако рост сбережений ближе к завершению года стал опережать увеличение задолженности по кредитам.

На протяжении всего 2022 года Удмуртия занимала второе место в ПФО по уровню задолженности населения по банковским кредитам с показателем в 185 тыс. руб. на каждого жителя. На первом месте оказался Татарстан — 196 тыс. руб., а на последнем Мордовия — 124 тыс. руб.