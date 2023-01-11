В Нефтеюганске при пожаре в многоэтажке погибли два человека

Ночью 11 января в двенадцатиэтажном доме в 15-м микрорайоне Нефтеюганска произошел пожар, в результате которого погибли два человека, включая одного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу. Еще два человека в результате инцидента пострадали и их госпитализировали в областную клиническую больницу.

Пожар начался в квартире на восьмом этаже. Из многоэтажки самостоятельно выбрались 33 человека, еще четверых эвакуировали спасатели. Огонь удалось локализовать на площади 80 кв. м.

Причина инцидента сейчас устанавливается.

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