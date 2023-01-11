Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 09:06

В топ-200 застройщиков РФ вошли три пермские компании

В топ-200 российских застройщиков по объему ввода жилья за 2022 год вошли три пермские компании: «Стройпанелькомплект» (СПК), ПЗСП и ГК «ПМД». Как указано на портале «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ), СПК занял в рейтинге 52-е место, введя в минувшем году в Прикамье 100,2 тыс. кв. м жилья. ПЗСП в 2022 году сдал 70,1 тыс. кв. м жилья и закрепился на 86-м месте «топа». За минувший год застройщик поднялся на 140 мест вверх (с 22-го места в 2021 году). ГК «ПМД» стала третьим пермским девелопером, попавшим в топ-200. В 2022 году холдинг сдал 43,3 тыс. кв. м жилья. Это позволило компании занять 176-е место, тогда как по итогам 2021 года группа находилась на 193-м месте (на 17 позиций ниже).

Другие пермские девелоперы также заняли свои позиции в итоговом рейтинге по версии ЕРЗ. Например, ГСК «Мегаполис» закрепилась на 227-м месте, введя в прошлом году в строй 34 тыс. кв. м жилья. «Орсо групп» заняла 237-е место с показателями в 32,6 тыс. кв. м. Корпорация развития Пермского края оказалась на 253-м месте (30,4 тыс. кв. м жилья) — организация строит ЖК «Любимов» в Березниках. 301-е место заняла компания «Пермглавснаб» (25,3 тыс. кв. м), а 305-е — СГ «Развитие» (24,9 тыс. кв. м). На 310-м месте обосновалась ГК «Альфа» (24,4 тыс. кв. м).

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...