В топ-200 застройщиков РФ вошли три пермские компании

В топ-200 российских застройщиков по объему ввода жилья за 2022 год вошли три пермские компании: «Стройпанелькомплект» (СПК), ПЗСП и ГК «ПМД». Как указано на портале «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ), СПК занял в рейтинге 52-е место, введя в минувшем году в Прикамье 100,2 тыс. кв. м жилья. ПЗСП в 2022 году сдал 70,1 тыс. кв. м жилья и закрепился на 86-м месте «топа». За минувший год застройщик поднялся на 140 мест вверх (с 22-го места в 2021 году). ГК «ПМД» стала третьим пермским девелопером, попавшим в топ-200. В 2022 году холдинг сдал 43,3 тыс. кв. м жилья. Это позволило компании занять 176-е место, тогда как по итогам 2021 года группа находилась на 193-м месте (на 17 позиций ниже).

Другие пермские девелоперы также заняли свои позиции в итоговом рейтинге по версии ЕРЗ. Например, ГСК «Мегаполис» закрепилась на 227-м месте, введя в прошлом году в строй 34 тыс. кв. м жилья. «Орсо групп» заняла 237-е место с показателями в 32,6 тыс. кв. м. Корпорация развития Пермского края оказалась на 253-м месте (30,4 тыс. кв. м жилья) — организация строит ЖК «Любимов» в Березниках. 301-е место заняла компания «Пермглавснаб» (25,3 тыс. кв. м), а 305-е — СГ «Развитие» (24,9 тыс. кв. м). На 310-м месте обосновалась ГК «Альфа» (24,4 тыс. кв. м).