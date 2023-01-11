Сбербанк откроет Таганрогу кредитные линии на 1,1 млрд рублей

Сбербанк стал победителем двух тендеров на предоставление кредитных линий с общей суммой в 1,091 млрд руб. финансовому управлению города Таганрог. Об этом сообщает «Город N» со ссылкой на систему анализа закупок «Интерфакс-Маркер».

По данным системы, по первой кредитной линии на сумму 540,8 млн руб. цена контракта составила 158,2 млн руб. По второму конкурсу город получит кредит на сумму 550 млн руб. Цена контракта по этому тендеру не уточняется.

Планировалось, что ставка по этим кредитным линиям составит 10,5% в год. Срок действия контрактов должен составить три года.

Анастасия Назарова