Нарколабораторию по производству мефедрона обнаружили в Удмуртии

В Удмуртии пресекли деятельность местных жителей, которых подозревают в организации нарколаборатории и сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

В лаборатории и по месту жительства фигурантов изъяли мефедрон массой более 10 кг. Кроме того, было обнаружено оборудование для его изготовления, прекурсоры и реагенты.

Уголовное дело возбудили по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Фигурантов дела заключили под стражу.