При пожаре в многоэтажке в Нефтеюганске погибли два человека

В двенадцатиэтажном доме в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ) произошел пожар. В результате погибли два человека, еще двое пострадали. В числе жертв — ребенок, сообщает региональное МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел в квартире на восьмом этаже многоэтажки в 15-м микрорайоне Нефтеюганска. Возгорание было локализовано на площади 80 кв. м. Пожар потушили в 2:02 мск. Самостоятельно эвакуировались 33 человека, спасены еще четверо.

«Травмировано два человека, в том числе один ребенок, госпитализированы в БУ "Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В. И. Яцкив"»,— уточнили в МЧС (цитата по «РИА Новости»). Еще двум жителям дома оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались. Причина возгорания пока не установлена.

Лаура Кеффер