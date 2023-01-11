В Челябинске возникли перебои с оказанием госуслуг в ГИБДД

В межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД по Челябинской области, расположенном на улице Харлова в региональном центре, возможны перебои с оказанием госуслуг 11 января. Об этом предупреждает Госавтоинспекция области на своей странице «ВКонтакте».

Так, сегодня в МРЭО Челябинска не будут принимать теоретические экзамены по правилам дорожного движения. Также сокращено количество рабочих мест по выдаче водительских удостоверений и регистрации транспортных средств. Проблемы связаны с техническими причинами. «В настоящее время специалистами ГУ МВД России по Челябинской области предпринимаются все возможные меры для скорейшего устранения неполадок и восстановления работы подразделения Госавтоинспекции в полном объеме»,– сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Автомобилистам, которым необходимо получить госуслугу неотлагательно советуют обратиться в ближайшие регистрационно-экзаменационные подразделения в Сосновском, Красноармейском, Коркинском районах или в Копейск. Кроме того, с 8 часов сегодня работает второе отделение МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области, расположенное в региональном центре на улице Университетская набережная.