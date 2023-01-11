Адвокаты и прокуратура просят изменить приговор бывшей начальнице отдела ГУФССП

Адвокаты бывшего руководителя межрайонного отдела особых производств ГУФССП по Пермскому краю Александры Мардановой обжаловали приговор, сочтя его суровым и необоснованным. Представление на приговор внесла и прокуратура. Как сообщила газете «Звезда» прокурор Наталья Аверьянова, «приговор Мотовилихинского райсуда нужно изменить из-за некоторых юридических нюансов в тексте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ProPerm.Ru, Ирина Молокотина Фото: ProPerm.Ru, Ирина Молокотина

Мотовилихинский райсуд Перми вынес приговор в отношении бывшего руководителя межрайонного отдела особых производств УФССП по Пермскому краю Александры Мардановой в конце декабря 2022 года. Ее признали виновной в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Суд посчитал доказанной версию следствия о том, что преступления Александра Марданова совершала вместе с руководителем УФССП по Пермскому краю Игорем Кожевниковым. Общая сумма взяток, которые они получили, оценивается в 15 млн руб. Денежные средства передавались за «услуги» по обналичиванию денежных средств через расчетный счет межрайонного отдела УФССП. Кроме того, Александра Марданова дала незаконные указания о возбуждении исполнительных производств по фиктивным документам на сумму не менее 222 млн руб.

Александра Марданова дала показания в отношении бывшего начальника и заключила досудебное соглашение. Тем не менее прокуратура предложила суду приговорить ее к восьми годам лишения свободы. Госпожа Марданова просила отсрочить ей исполнение наказания до достижения 14-летнего возраста двумя ее малолетними детьми.

В итоге обвиняемой назначили наказание в виде шести лет колонии общего режима со штрафом 3,5 млн руб. Также ее лишили классного чина советника юстиции 3-го класса.