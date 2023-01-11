Сотрудницу больницы Норильска будут судить за хищения при трудоустройстве «мертвых душ»

В Норильске суд рассмотрит уголовное дело начальника отдела местной больницы, обвиняемой в хищении более 8,5 млн руб., сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Как установило расследование, медработник фиктивно трудоустроила двух знакомых на должности уборщиков. Она, говорится в деле, ежемесячно изготавливала табеля учета рабочего времени и расчета зарплаты, в которые вносила недостоверные сведения о количестве отработанных часов. Используя находящиеся в ее распоряжение банковские карты «мертвых душ», обвиняемая тратила деньги на собственные нужды.

Полицейские установили, что за пять лет (с 2017-го по 2022 год) медработник похитила в общей сложности свыше 8,5 млн руб. В отношении нее возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ, санкция — до десяти лет лишения свободы).

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Илья Николаев