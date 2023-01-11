Курганмашзавод выполнил гособоронзаказ на поставку БМП-3

Курганский машиностроительный завод (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») выполнил гособоронзаказ 2022 года на поставку и ремонт боевых машин пехоты БМП-3, десантных бронетранспортеров БТР-МДМ и боевых гусеничных плавающих машин БМД-4М, а также ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-Л. Также предприятие выполнило обязательства по капитальному ремонту БМП-3 и БМД-4М. Как сообщает «Ростех» со ссылкой на индустриального директора комплекса вооружений госкорпорации Бекхана Оздоева, сейчас «полным ходом идет реализация контрактов текущего года».

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Исполнительный директор Курганмашзавода Петр Тюков добавил, что в штатную комплектацию БМП-3 и БМД-4М входят дополнительные комплекты защиты – технические экраны, производство которых освоено на предприятии. «Все замечания и пожелания, выявляемые в ходе эксплуатации машин, оперативно отрабатываем совместно с конструкторами нашей дочерней организации “Специальное конструкторское бюро машиностроения”, - говорит он. – Каждая новая партия машин поступает в войска с уже внесенными доработками».