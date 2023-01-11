Воспитателя интерната в Челябинской области обвиняют в истязании девочки

Следственные органы Челябинской области предъявили воспитателю одного из интернатов для детей обвинение в истязании ребенка. Сотрудница социального учреждения находится под домашним арестом, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, воспитательница интерната в Сатке в течение 2020-2022 годов била несовершеннолетнюю воспитанницу. Сотруднице предъявлено обвинение по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.