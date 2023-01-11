В Красноярске отменили крещенские купания из-за эпидемиологической ситуации

О запрете на крещенские купания сообщили в мэрии Красноярска. Традиционных обустроенных и освященных купелей не будет. Чиновники объяснили решение эпидемиологической ситуацией. С начала года диагноз грипп и ОРВИ установлен почти 13 тыс. жителям края. Эпидемический порог превышен на 61,5%. «Мы настоятельно просим жителей не ездить в неорганизованные места для купания, тем более в нетрезвом виде. Нужно помнить о том, что само окунание в Иордань не смывает грехи, это скорее культурологическая традиция. Сейчас, когда люди вокруг гриппуют, это еще и опасно для здоровья. Лучше сходить в храм, помолиться и набрать целительной крещенской воды», – пояснил заведующий канцелярией Красноярской епархии, священник Николай Ши-кэ-мин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

О запрете на крещенские купания другие регионы Сибири пока не сообщали, в Томске, Барнауле, Кемерове и Новосибирске к праздничным богослужениям купели обещали подготовить.

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Лолита Белова