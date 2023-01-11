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обновлено 07:48

Руководитель краевого отделения Пенсионного фонда РФ ушел в отставку

В отделении Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю сменился руководитель. Как сообщает Ura.ru, возглавлявший отделение с 1991 года Станислав Аврончук уволился, кандидатура нового руководителя пока согласовывается.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Отставка господина Аврончука произошла на фоне реорганизации: Пенсионный фонд РФ объединили с Фондом обязательного медицинского страхования в новую структуру — Социальный фонд РФ.

«Есть ряд кандидатур на должность управляющего (отделением Социального фонда в Пермском крае), которые сейчас согласовываются на федеральном уровне. Временно исполняет обязанности руководителя заместитель управляющего Юлия Зобина»,— сообщили Ura.ru в пресс-службе отделения Социального фонда Пермского края.

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