С фасада ЦУМа демонтируют вывеску кафе «Вкусно — и точка»

Сегодня утром с фасада ЦУМа начали демонтировать вывеску сети кафе быстрого питания «Вкусно — и точка». Ранее власти города потребовали снять эту вывеску как нарушающую требования городских Правил благоустройства.

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Напомним, что на вывеску «Вкусно — и точка» на здании ЦУМа 7 декабря пожаловался один из инициативных жителей Перми. Обращение было отправлено через портал «Управляем вместе». В ответе на заявление, полученном через несколько дней, сообщалось, что администрация Ленинского района подтвердила нарушение во время осмотра. Сотрудники администрации выявили нарушения требований городских Правил благоустройства. От АО «Торговый центр на Ленина 45», управляющего ЦУМом, потребовали устранить нарушения требований Правил благоустройства до 11 января, демонтировав вывеску.