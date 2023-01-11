Признанный иноагентом Максим Галкин лишился кузбасского ордена

Кемеровский губернатор Сергей Цивилев лишил артиста Максима Галкина (признан в России иностранным агентом) региональных наград. Об этом говорится в специальном постановлении главы региона «О лишении наград Кемеровской области Галкина М. А.».

«Лишить Галкина Максима Александровича наград Кемеровской области: ордена Почета Кузбасса; медали «За веру и добро»,– говорится в документе.

Причиной такого решения в постановлении указан «проступок, порочащий его как награжденного». Статус «иностранный агент» при этом не упоминается.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», ранее с просьбой лишить Максима Галкина наград к Сергею Цивилеву обратилась областная ветеранская организация (медаль «За веру и добро» артист получил в 2004 году, орден Почета – в 2013-м). Свою просьбу ветераны объяснили тем, что Максим Галкин был признан в России иностранным агентом, «в числе источников его финансирования указана Украина, а несколько дней назад он произнес со сцены лозунг украинских националистов».

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Валентин Романов