Правила игры с эмигрантами

Под занавес новогодних каникул два видных представителя «Единой России» вступили в заочный спор на актуальную тему. Сначала депутат Госдумы Олег Морозов через свой Telegram-канал посетовал, что некие юристы, ссылаясь на Конституцию, запрещают лишать гражданства россиян, уехавших за рубеж и критикующих страну, и предложил рассмотреть возможность лишать таких сограждан права на въезд в Россию. В ответ сенатор Андрей Клишас рекомендовал политикам, призывающим не обращать внимания на Основной закон, покинуть конституционные органы власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Председатель думского комитета по контролю Олег Морозов 7 января разместил в своем Telegram-канале гневный пост, раскритиковав юристов, которые, ссылаясь на Конституцию, запрещают лишать гражданства россиян, проживающих за рубежом и активно критикующих Россию.

Поводом к сообщению стала публикация журналиста Артемия Троицкого, разместившего в своих соцсетях изображение украинских военнослужащих и горящего Кремля.

«И после этого мне будут правдолюбивые юристы объяснять, что гражданства лишать нельзя, так как это противоречит Конституции,— возмутился господин Морозов.— А временно, лет на двадцать, запретить въезд в Россию можно? А поразить в правах на этот же срок? Да, по решению суда! Но пусть такое право у нашего государства будет. Ибо это — мразь, которой точно не место в России и в ее правовом поле!» Депутат также задался вопросом, уместно ли в такой ситуации «играть по правилам».

«Политики, которые призывают перестать „играть по правилам“ и не обращать внимания на Конституцию, должны покинуть конституционные органы власти страны»,— написал, в свою очередь, Андрей Клишас 8 января в своем Telegram-канале.

Сенатор не указал, кого именно имеет в виду, но цитирование слов Олега Морозова, по-видимому, заставило последнего предположить, что речь идет именно о нем, и опубликовать еще два поста, первый из которых он прямо назвал «ответом сенатору Клишасу». В нем депутат подчеркнул, что прямо не предлагал лишать гражданства тех или иных россиян, но допускает, «что может быть предложена вполне конституционная процедура временного, по решению суда запрета на въезд в страну». Такие ограничения, по его мнению, могут быть применены в отношении россиян, «занимающихся антиконституционной деятельностью, находясь за пределами страны».

Заодно господин Морозов напомнил, что «парламент, как известно, место для дискуссии», в том числе и по острым вопросам. А во втором посте Олег Морозов упомянул актера Артура Смольянинова, поддержавшего Украину и покинувшего Россию осенью 2022 года. Депутат процитировал высказывания актера и предположил, что тот вполне может вернуться в страну: «А мы, согласно строгому сенатору Клишасу, скорбно поджимаем губки и шепчем в кулачок: демократия же, права человека, он же гражданин РФ! Как его тронуть?»

Стоит отметить, что оба участника спора являются видными представителями «Единой России». Олег Морозов, представляющий в Думе Татарстан, в 2012–2015 годах возглавлял управление президента по внутренней политике, а до этого занимал пост первого вице-спикера Госдумы. Андрей Клишас много лет возглавляет комитет Совета федерации по конституционному законодательству и в 2020 году был одним из трех сопредседателей рабочей группы по разработке поправок к Конституции. А их нынешняя полемика проходит на фоне подготовки к рассмотрению Думой во втором чтении нового президентского законопроекта о гражданстве, который предполагает существенное расширение перечня оснований для прекращения приобретенного гражданства РФ.

Андрей Винокуров