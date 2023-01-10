«Самарский буровой инструмент» вернулся к жизни

ООО «Самарский буровой инструмент» вышло из процедуры банкротства после утверждения мирового соглашения с кредиторами. Соответствующая информация внесена в ЕГРЮЛ.Согласно условиям мирового соглашения, предприятие признает наличие долгов на общую сумму в размере более 3,7 млрд руб. и обязуется погасить долги в течение пяти лет. За мировое соглашение, в частности, выступил крупнейший кредитор СБИ — ООО «Кит Финанс Трейд», близкое к НПФ «Благосостояние».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

В арбитражном деле о банкротстве ООО «Самарский буровой инструмент» (СБИ) большинством голосов кредиторов утверждено мировое соглашение с последующим прекращением судебного процесса. По условиям соглашения, предприятие признает наличие долгов на общую сумму в размере 3,7 млрд руб. и обязуется рассчитаться с кредиторами в течение пяти лет. Как сказано в материалах дела в электронной картотеке суда, за мировое соглашение среди прочих выступили представители крупнейших кредиторов ООО «Кит Финанс Трейд» и АО «Волгабурмаш». Собственник СБИ — АО «Юнит» — тоже поддержало выход организации из процедуры банкротства. С иском о несостоятельности «Самарского бурового инструмента» в арбитражный суд в 2017 году обратилось ООО «Холдинговая компания “ЭГО-Холдинг”». Задолженность предприятия перед кредитором составила 223 млн руб. Статус основного кредитора получили банк «Зенит» и ООО «УСТ — офисная недвижимость», но позже они переуступили права требования ООО «Кит Финанс Трейд», аффилированного НПФ «Благосостояние», акционерами которого являются Газпромбанк и РЖД.

• ООО «Самарский буровой инструмент» создано в Самаре в 2012 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля металлами и металлическими рудами. В 2014–2015 гг. ежегодная выручка компании превышала 2 млрд руб. СБИ входил в холдинг «ВБМ-групп» Вадима Егиазарова, он признан судом несостоятельным по требованию банка «Солидарность». В 2014–2015 гг. ежегодная выручка компании превышала 2 млрд руб. СБИ входил в холдинг «ВБМ-групп» Вадима Егиазарова, он признан судом несостоятельным по требованию банка «Солидарность». В 2022 году компанию выкупило московское АО «Юнит».

Главной структурой холдинга было ОАО «Волгабурмаш», крупнейший в России производитель долот, который также вышел из процесса банкротства путем заключения мирового соглашения, в том числе по инициативе структуры, близкой «Благосостоянию». Долг «Волгабурмаша» превышал 7,4 млрд руб. В 2015 году кредиторы «Волгабурмаша» приняли решение о замещении активов путем создания АО «Волгабурмаш», куда были переведены сотрудники и часть имущества предприятия, благодаря чему завод продолжил работу. Взамен этого ОАО «Волгабурмаш» достались акции АО «Волгабурмаш». Конкурсный управляющий Александр Коновалов пытался взыскать задолженность «Волгабурмаша» с его бывшего руководства и владельцев. По мнению господина Коновалова, в несостоятельности «Волгабурмаша» были виноваты Вадим Егиазаров, Александр Боснак, Дмитрий Блашкевич, Людмила Егорова, Тамара Евдокимова, Елена Керженцева, Марат Матевосян, Иван Смолин, Альберт Степанян, Дмитрий Тихонов и Роман Янушанец. Как указывалось в заявлении арбитражного управляющего, руководители предприятия в 2011–2014 годах подделывали финансовую отчетность и заключали невыгодные сделки, истинной целью которых был вывод активов через фирмы-однодневки. Суд первой инстанции решил, что признаков недобросовестности в действиях экс-руководства нет — сделки заключались в рамках обыкновенной хозяйственной деятельности предприятия, а привлеченные средства тратились по назначению.

Как сказано в материалах дела о банкротстве СБИ, в случае нарушения должником срока оплаты более чем на два месяца перед любым кредитором мировое соглашение подлежит расторжению, а процедура банкротства возобновляется в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В списке кредиторов девять юридических и физических лиц: ООО «КИТ Финанс Трейд» (с суммой требования в размере 1,3 млрд руб.), ПАО «Балт­ИнвестБанк» (876 млн руб.), ОАО «Волгабурмаш» (508 млн руб.), Екатерина Ягудина (405 млн руб.), АО «Волгабурмаш» (246 млн руб.), Александр Швидак (226 млн руб.), ОАО «Уралбурмаш» (100 млн руб.), АО ХК «Якутуголь» (5,7 млн руб.) и АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (3,6 млн руб.). «На требования кредиторов по денежным обязательствам, подлежащим погашению в соответствии с настоящим мировым соглашением, проценты в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату утверждения мирового соглашения арбитражным судом, не начисляются»,— отмечается в определении суда.

Как поясняет управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин, для мирового соглашения необходимо предоставить финансовоэкономическую модель развития должника, обосновать успешность ее реализации, а также прогарантировать финансирование должника, что, как правило, возможно только при смене собственника, когда появляется потенциальный инвестор, который готов выкупить должника и предоставить финансовые гарантии всем кредиторам. «Для кредиторов, безусловно, заключение мирового соглашения намного выгоднее продолжения процедуры банкротства, так как реализация имущества должника не позволяет полностью покрыть требования кредиторов. При мировом же соглашении долг должен быть возвращен в полном объеме. Сложившаяся практика показывает, что после заключения мирового соглашения обязательства перед кредиторами исполняются в полном объеме»,— говорит Михаил Паюшин.

Сабрина Самедова