В Казани за новогодние каникулы прошли более 300 несанкционированных публичных акций

Полицейские в Казани за новогодние каникулы зафиксировали более 300 правонарушений в рамках «предотвращения и пресечения» несанкционированных публичных акций. Об этом на аппаратном совещании мэрии во вторник сообщил начальник казанского управления МВД Надир Закиров.

При этом, по его словам, в этот период в городе было совершено 260 преступлений, что не превышает обычный уровень.

Общественный порядок в новогодние каникулы охраняли более 1 тыс. полицейский, росгвардейцев и чиновников, отметил Надир Закиров.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"